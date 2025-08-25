Morre Helena Lemos, colaboradora do Brazin; bar lamenta perda e órgãos serão doados

O estabelecimento Brazin Petisco e Cerveja, em Rio Branco, divulgou neste domingo (24) uma nota de pesar pelo falecimento de sua colaboradora Helena Lemos. Segundo a empresa, a confirmação da morte encefálica ocorreu no último sábado (23), após dias de luta pela vida.

Na mensagem, a equipe destacou que Helena era doadora de órgãos, o que mantém os equipamentos de suporte ligados até a conclusão do processo, permitindo que sua partida leve esperança e vida a outras pessoas.

“Helena sempre fará parte da história do Brazin, lembrada pelo carinho, dedicação e alegria que compartilhava com todos ao seu redor”, diz trecho da nota.

O velório está marcado para esta segunda-feira (25). O Brazin também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas, desejando força neste momento de dor.