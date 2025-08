morre-idosa-de-93-anos-que-era-maltratada-e-furtada-pelo-filho-no-df

A idosa de 93 anos que tinha o salário “furtado” pelo próprio filho morreu na manhã deste domingo (3/8). A idosa, que vivia em ambiente insalubre, foi resgatada em 3 de julho deste ano, com sinais de demência e desidratação.

A coluna Na Mira apurou que desde o resgate a mulher permanecia sob cuidados médicos. Ela teve o óbito declarado no Hospital das Forças Armadas (HFA).

Desde julho de 2020, o filho da idosa usava o pagamento de mais de R$ 30 mil por mês em benefício próprio, além de praticar violência psicológica contra a mulher, a impedindo de ter contato com o outro filho.

O suspeito foi preso em 4 de julho, mas solto após audiência de custódia realizada no dia seguinte. Não foram concedidas medidas protetivas pelo Juiz da audiência de custódia. Porém, o outro filho da vítima requereu as medidas na Justiça.

O caso

O criminoso foi preso no Park Way. A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa (Decrin) já havia visitado o local antes por causa de denúncias contra o suspeito. Na ocasião, a equipe foi recebida com xingamentos.

Em 4 de julho, os agentes tinham autorização judicial para arrombar e adentrar a residência mesmo sem a permissão do dono.

No interior da casa, a idosa estava acamada, sem roupas, rodeada de velas acesas e aparentemente desacordada, ao lado de um cachorro que também apresentava sinais de intoxicação.

O ambiente foi descrito pela polícia como “insalubre, com grande acúmulo de sujeira, e havia ainda um estoque incomum de carne seca e latas de atum”.