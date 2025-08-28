28/08/2025
Universo POP
Poderosas! Veja quem são as 3 mulheres mais ricas do Brasil em 2025
Viih Tube e Eliezer revelam gasto de R$ 16 mil por mês em supermercado
Médicos retiram cobra do estômago de mulher em caso chocante
Descubra as cores da moda para a Primavera/Verão 2026 e inspire‑se com looks atuais e tendências irresistíveis
Homem em situação de rua atira lata de cerveja no rosto de jovem que estava voltando do trabalho
Dado Dolabella nega agressão a Luan Pereira e diz que só queria “proteger” Wanessa
Após 3 meses de internação, Faustão deixa hospital e seguirá recuperação em casa
Morre Coracy Arantes, TikToker de 82 anos que conquistou mais de 6 milhões de seguidores
Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look
Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho

Morre Íris Lettieri, conhecida por ser a voz do BRT e aeroportos pelo Brasil

Desde 2014, ela também era a voz do BRT. A causa da morte não foi divulgada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A jornalista e locutora Íris Lettieri – que marcou gerações por ser a voz do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão – morreu nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, aos 84 anos. Desde 2014, ela também era a voz do BRT. A causa da morte não foi divulgada.

Íris Lettieri Costa nasceu no Rio em 26 de agosto de 1941, filha única de um locutor da Rádio Cruzeiro do Sul e de uma professora de piano. Começou como locutora de rádio no final dos anos 1950 e foi a primeira mulher a atuar como locutora de telejornais no país, com passagens por emissoras como TV Tupi, TV Excelsior e TV Manchete.

Voz do Aeroporto Internacional Tom Jobim/Foto: Bia Guedes / Agência O Globo

A carioca também atuou como cantora, atriz e modelo. Nos anos 1970, passou a ser a voz oficial do Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão – e de outros aeroportos de Manaus, São Paulo (Guarulhos e Congonhas) e Santos Dumont, também no Rio. Com calma e clareza, anunciava as partidas e chegadas de voos.

Pelas redes sociais, a concessionária RioGaleão lamentou a morte de Íris Lettieri, “voz inesquecível que marcou gerações nas rádios e nas mensagens do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro”. A nota diz que o trabalho da locutora “se tornou parte da memória afetiva de milhares de passageiros que passaram pelo Tom Jobim”.

Ao longo da carreira, Íris Lettieri recebeu prêmios importantes como ‘Personalidade Aeroportuária’ pela Infraero, em 1995, selo de qualidade Abrajet–Rio, também em 1995, e a Medalha Pedro Ernesto pela Câmara dos Vereadores do Rio, em 1996.

Ainda não há informações sobre local e horário do enterro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.