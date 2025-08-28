Morre Íris Lettieri, conhecida por ser a voz do BRT e aeroportos pelo Brasil

Íris Lettieri Costa nasceu no Rio em 26 de agosto de 1941, filha única de um locutor da Rádio Cruzeiro do Sul e de uma professora de piano. Começou como locutora de rádio no final dos anos 1950 e foi a primeira mulher a atuar como locutora de telejornais no país, com passagens por emissoras como TV Tupi, TV Excelsior e TV Manchete.

A carioca também atuou como cantora, atriz e modelo. Nos anos 1970, passou a ser a voz oficial do Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão – e de outros aeroportos de Manaus, São Paulo (Guarulhos e Congonhas) e Santos Dumont, também no Rio. Com calma e clareza, anunciava as partidas e chegadas de voos.

Pelas redes sociais, a concessionária RioGaleão lamentou a morte de Íris Lettieri, “voz inesquecível que marcou gerações nas rádios e nas mensagens do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro”. A nota diz que o trabalho da locutora “se tornou parte da memória afetiva de milhares de passageiros que passaram pelo Tom Jobim”.

Ao longo da carreira, Íris Lettieri recebeu prêmios importantes como ‘Personalidade Aeroportuária’ pela Infraero, em 1995, selo de qualidade Abrajet–Rio, também em 1995, e a Medalha Pedro Ernesto pela Câmara dos Vereadores do Rio, em 1996.