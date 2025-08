Morre o ator Mauricio Silveira aos 48 anos; ele estava em coma após cirurgia

O ator Maurício Silveira morreu no último sábado (2/7), aos 48 anos, em decorrência de complicações após uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. Ele estava internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista, que atuou em diversas novelas da TV Globo, como “Insensato Coração” e “Cobras & Lagartos”, estava em coma induzido.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Mauricio da Silveira Ferreira”, diz nota publicada no Instagram do ator, neste domingo (3/7), informando ainda que o velório aconteceu das 9h às 11, no Cemitério Jardim da Saudade Sulacap.

Nos comentários, fãs e amigos famosos lamentaram sua partida. “Meus sentimentos mais profundos”, diz o ator Eriberto Leão. “Meus sentimentos aos familiares! Que descanse em paz! Um cara de muita sensibilidade! Tive a sorte de trabalhar junto no teatro”, fala Erik Marmo. “Que tristeza. Ele era tão especial. Meus sentimentos a todos os familiares”, destaca uma seguidora.

Na tarde do sábado (2/8), foi realizada uma corrente de fé em prol da recuperação do ator. Na postagem de divulgação do ato, foi explicado que Maurício seguia internado, entubado e respirando por aparelhos. No dia 31 de julho, ele passou por mais um procedimento cirúrgico, que exigiu transfusão de sangue.

Na TV, Maurício Silveira também participou de produções da Record, como a novela “Balacobaco” e a série “Reis”.