Morre Raimunda Lopes, pioneira na luta sindical e fundadora do PT em Brasiléia

Faleceu nesta terça-feira (5) Raimunda Rodrigues Lopes, uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT) no município de Brasiléia e liderança histórica do movimento sindical no Acre. Ela também ajudou a criar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) no estado.

Raimunda foi a primeira mulher a participar de um empate — forma de resistência usada por trabalhadores da floresta — no Seringal Carmen, em um período marcado por conflitos fundiários na Amazônia.

O PT do Acre divulgou uma nota pública lamentando a morte da militante. Leia a íntegra:

NOTA DE PESAR – RAIMUNDA RODRIGUES LOPES