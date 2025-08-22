Mortal Kombat Legacy Collection traz 10 jogos clássicos, incluindo o mais polêmico da franquia

Anunciado em junho, durante o State of Play, o Mortal Kombat Legacy Collection promete resgatar a nostalgia dos fãs com 10 títulos clássicos da franquia, incluindo o criticado Mortal Kombat Special Forces (2000), considerado por muitos o pior jogo da série. A coletânea chega em 2025 para PlayStation 4 e PlayStation 5, em data ainda a ser confirmada.

O pacote é assinado pela Digital Eclipse, responsável pelas versões restauradas e pela adição de partidas online com rollback netcode, recurso que garante estabilidade mesmo em longas distâncias. Cada jogo contará com múltiplas edições (arcade, console e portátil), oferecendo mais de 20 versões diferentes para os jogadores.

Quais jogos estarão na coletânea?

A seleção abrange desde o clássico de 1992 até adaptações portáteis dos anos 2000:

Mortal Kombat (1992) — Arcade, SNES, Genesis, Game Boy e Game Gear

Mortal Kombat II (1993) — Arcade, SNES, Genesis, Game Boy e 32X

Mortal Kombat 3 (1995) — Arcade, SNES e Genesis

Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) — Arcade e SNES

Mortal Kombat 4 (1997) — Arcade

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997) — N64 e PS1

Mortal Kombat Special Forces (2000) — PS1

Mortal Kombat Advance (2001) — Game Boy Advance

Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002) — Game Boy Advance

Mortal Kombat: Tournament Edition (2003) — Game Boy Advance

O que há de novo na coletânea?

Além das versões restauradas, a coletânea contará com:

Suporte online em todos os títulos via rollback netcode;

Segredos clássicos acessíveis de forma simplificada, como personagens ocultos e lutas secretas;

Modo documental, com bastidores do desenvolvimento dos primeiros jogos.

Por que Mortal Kombat Special Forces é o “pior jogo”?

Lançado em 2000 para PS1, Mortal Kombat Special Forces se distanciou do estilo de luta tradicional e apostou em um beat ‘em up 3D estrelado por Jax. O título sofreu críticas por controles imprecisos, falhas técnicas e gráficos limitados, alcançando apenas 28 pontos de média no Metacritic.

Apesar da recepção negativa, o game acabou se tornando uma curiosidade cult entre fãs da franquia. Sua inclusão na coletânea reforça a proposta de resgatar toda a fase inicial da saga — até os capítulos mais controversos.

📌 Mortal Kombat Legacy Collection chega em 2025 como um pacote histórico e nostálgico para os fãs da série.

📍 Fonte: Voxel / PlayStation / Metacritic

✍️ Redação ContilNet Notícias