Morto por policial era foragido por homicídio e estava em moto roubada

O ladrão que morreu após ser baleado por um policial civil da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) estava com uma moto roubada e possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio.

O caso, ocorrido nessa segunda-feira (26/8) no Recanto das Emas (DF), foi registrado como tentativa de roubo com morte por intervenção de agente do Estado, é investigado pela 27ª DP (Recanto das Emas).

O policial estava em casa quando ouviu gritos de socorro vindos da rua e saiu para verificar o que estava acontecendo.

Mais detalhes:

O policial também ouviu algumas batidas fortes no portão de ferro de sua casa, e o barulho de uma moto acelerando.

Ao abrir o portão, o agente viu a vítima da tentativa de assalto pedindo ajuda na residência vizinha.

Os gritos acordaram todos os moradores da casa, que acompanharam o policial até a entrada para verificar a situação.

O agente afirma ter visto um homem em uma motocicleta segurando um objeto apontado em sua direção a cerca de 30 metros.

Como o local estava mal iluminado, o item aparentava ser uma arma de fogo, segundo o policial.

Leia também

Três disparos e abordagem

O policial afirmou que, temendo pela própria vida e a de seus familiares, efetuou três disparos.

Após ouvir o criminoso gritar “ai” e cair lentamente, o policial se aproximou com cautela, mantendo a arma em punho e dando ordens para que o homem mostrasse as mãos.

Durante a abordagem, o agente encontrou um objeto semelhante a um alicate — que pode ter sido usado para simular uma arma — e uma sandália caída. Também ajudou a remover o capacete do ladrão, que tentava tirá-lo por conta própria.

Socorro e comentários de populares

O policial acionou atendimento médico e permaneceu no local. Moradores que chegaram após o ocorrido afirmaram que o suspeito foi reconhecido pelo furto de uma bicicleta dias antes.

O óbito foi confirmado no local. A perícia recolheu os objetos encontrados e os enviou para análise.