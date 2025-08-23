Mostrando boa forma, Lula compartilha vídeo treinando em academia e destaca cuidados com a saúde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou, neste sábado (23), um vídeo mostrando sua rotina matinal de exercícios físicos. A iniciativa, segundo ele, tem como objetivo reforçar a importância de manter hábitos saudáveis para enfrentar o avanço natural da idade.

Na gravação, Lula ressalta que o tempo não pode ser interrompido, mas que a qualidade de vida depende do cuidado com o corpo e a mente. “Energia lá em cima, disposição garantida. Porque quem se cuida, vive mais melhor”, afirmou.

A postagem ganhou repercussão nas redes sociais e foi recebida como um incentivo para que a população adote práticas voltadas ao bem-estar e à longevidade.

“Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, porque você vai viver muito melhor. O Brasil ganhará com isso, sua família ganhará muito com isso”, comentou.

Veja o vídeo: