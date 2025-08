Moto vai parar embaixo de carro após colisão em ladeira de Rio Branco; veja vídeo

Um acidente foi registrado na noite desta terça-feira (5), na ladeira da rua Pernambuco, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco. A colisão envolveu um carro de passeio e uma motocicleta, que acabou ficou completamente presa debaixo do veículo.

Moradores da região ficaram assustados com a cena e se aglomeraram nas proximidades logo após o impacto. De acordo com relatos de testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 19h e deixou o trânsito parcialmente interditado no trecho. Ainda não há informações confirmadas sobre feridos.

Equipes do Policiamento de Trânsito estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe, controlar o tráfego e iniciar a perícia que deverá esclarecer as causas do acidente.

Motoristas que trafegam pela área devem redobrar a atenção ou buscar rotas alternativas enquanto a via não for totalmente liberada.