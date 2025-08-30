Motoboys invadem condomínio em protesto a entregador que foi baleado

Um grupo de motoboys invadiu o Condomínio da Merck, na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em protesto contra um policial penal que baleou o entregador Valério Júnior na madrugada deste sábado (30).

Um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento exato em que o disparo foi feito no pé do motociclista. Segundo informações de Luiz Bacci, o policial tinha exigido que a entrega fosse feita no apartamento e, ao ser negado, efetuou a ação.

A vítima recebeu os primeiros socorros e foi levada, em seguida, para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Assista o vídeo: