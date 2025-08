Uma batida violenta entre uma motocicleta e um carro foi registrada na tarde deste sábado (2) na região do morro do macaco molhado, em Sena Madureira. Imagens gravadas por câmera de segurança mostram o exato momento do impacto.

Restou apurado que, mais uma vez, a imprudência foi o fator determinante do acidente.

Os moradores que passavam pelo local ficaram impressionados com a situação. A motocicleta ficou destruída. Apesar do impacto violento, o condutor da motocicleta não sofreu fratura.