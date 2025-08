Motociclista de 29 anos morre após grave acidente em Tarauacá

O jovem Erisson dos Santos Mesquita, de 29 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (4) após sofrer um grave acidente de trânsito no final da tarde de domingo (3), em Tarauacá, no interior do Acre. A colisão entre a motocicleta conduzida por ele e um carro ocorreu nas proximidades da Escola Estadual Tupanir Gaudêncio.

Segundo informações do Hospital Sansão Gomes, para onde a vítima foi levada logo após o acidente, Erisson deu entrada em estado gravíssimo, com traumatismo craniano severo. Ele foi entubado e passou por regulação para ser transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco, referência em atendimentos de alta complexidade.

A transferência, no entanto, não pôde ser realizada durante a noite, devido à falta de iluminação na pista de pouso de Tarauacá e ao mau tempo em Feijó, que impediram o deslocamento aéreo. A expectativa era que ele fosse levado à capital na manhã desta segunda, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no hospital local, conforme confirmou a direção da unidade.

Até o momento, a Polícia Civil não divulgou detalhes oficiais sobre as circunstâncias do acidente, que seguem sendo investigadas.

A morte de Erisson comoveu a população de Tarauacá. Amigos e familiares lamentaram a perda nas redes sociais. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento do jovem.