Motociclista de 34 anos morre em acidente com caminhão no DF

Um motociclista, de 34 anos, morreu, na tarde deste domingo (31/8), após se envolver em um acidente com um caminhão no Distrito Federal. O caso ocorreu por volta das 14h30, na DF-130, altura do Condomínio Jardim do Oriente, região do Rajadinha, em Planaltina.

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv/PMDF) atenderam a ocorrência.

A moto colidiu com um caminhão. Com o impacto, a motocicleta ficou presa sob o veículo, e o condutor não resistiu aos ferimentos .

A via foi isolada para atuação das equipes do Corpo de Bombeiro do DF (CBMDF) e da Polícia Civil (PCDF), responsáveis pelo resgate e pela perícia. O tráfego foi controlado até a conclusão dos procedimentos de segurança e liberação da pista.