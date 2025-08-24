24/08/2025
Motociclista embriagado perde controle, cai e é socorrido pelo Samu em Rio Branco

Motociclista de 37 anos sofreu traumatismo craniano e foi entubado pelo Samu após acidente na Avenida Amadeo Barbosa, em Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O motociclista Welme Luan Cavalcante de Souza, de 37 anos, ficou em estado grave após perder o controle da motocicleta e bater no canteiro central na madrugada deste domingo (24), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Canaã, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Welme seguia no sentido Centro–bairro em uma motocicleta modelo Titan, de cor preta e placa SQR-7H21, quando, de forma inesperada, colidiu contra o meio-fio e foi arremessado contra uma das palmeiras do canteiro central.

Equipe do Samu presta socorro ao motociclista após a colisão/Foto: ContilNet

Com o impacto, o capacete — que não estava afivelado — saiu da cabeça da vítima, e a batida provocou um traumatismo cranioencefálico grave.

Populares que passavam pelo local prestaram ajuda inicial e acionaram o Policiamento de Trânsito e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico realizou os primeiros atendimentos, seguida por uma unidade de suporte avançado, que precisou entubar a vítima ainda no local.

Motocicleta Titan preta caiu no canteiro central após o impacto/Foto: ContilNet

Devido à gravidade da queda e ao fato de estar supostamente alcoolizado, o motociclista não conseguiu se comunicar com a equipe médica. Ele foi imobilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.

Veículo permaneceu caído na via até a chegada do guincho do Detran/Foto: ContilNet

A motocicleta ficou sob a responsabilidade de uma guarnição do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o veículo foi removido por um guincho e levado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

