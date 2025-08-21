20/08/2025
Universo POP
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões
Bia Miranda: “isso é lixo, a gente arca com a responsabilidade”
Influencer que fez sexo com 583 homens em 6h revela reação do noivo
Influenciadora relata momento chocante ao encontrar verme vivo em fralda do filho bebê; VEJA
Isa Scherer e marido vão parar no hospital após festa de Marquezine
The voice Brasil 2025: Disney+ e SBT anunciam Tiago Leifert e novos técnicos
Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente com Porsche
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia
Jornalista Márcia Dantas relata decepção ao conhecer Xuxa

Motociclista evita colisão frontal com outra moto e cai em barranco em Rio Branco

A motocicleta da vítima foi retirada do local por populares antes da chegada da equipe do Samu

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O motociclista Leandro Nascimento Conceição, de 27 anos, ficou gravemente ferido ao cair em um barranco ao desviar de outra moto, no final da tarde desta quarta-feira (20), no cruzamento da Rua Flamengo com a Rua Mário Maia, no bairro Defesa Civil, região do Tancredo Neves, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Leandro conduzia uma motocicleta modelo Titan, de cor preta, no sentido bairro–Centro pela Rua Mário Maia, quando precisou desviar de outra moto que saía da Rua Flamengo. Ao tentar evitar a colisão frontal, ele invadiu a contramão, entrou em um terreno baldio, derrubou duas estacas que sustentavam um arame farpado e caiu de uma altura de aproximadamente dois metros. O acidente provocou uma fratura exposta no braço esquerdo e um corte profundo no braço direito.

Motociclista evita colisão frontal com outra moto e cai em barranco em Rio Branco/Foto: ContilNet

O condutor da outra motocicleta, apontado como responsável pelo acidente, fugiu sem prestar socorro. Moradores da região ajudaram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após os primeiros atendimentos e diante da gravidade das lesões, Leandro foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco para exames complementares e possível cirurgia no braço.

A motocicleta da vítima foi retirada do local por populares antes da chegada da equipe do Samu. O caso não foi registrado pela Polícia Militar nem pelo Batalhão de Trânsito. A identidade do motociclista que provocou o acidente segue desconhecida.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.