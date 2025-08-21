Motociclista evita colisão frontal com outra moto e cai em barranco em Rio Branco

O motociclista Leandro Nascimento Conceição, de 27 anos, ficou gravemente ferido ao cair em um barranco ao desviar de outra moto, no final da tarde desta quarta-feira (20), no cruzamento da Rua Flamengo com a Rua Mário Maia, no bairro Defesa Civil, região do Tancredo Neves, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Leandro conduzia uma motocicleta modelo Titan, de cor preta, no sentido bairro–Centro pela Rua Mário Maia, quando precisou desviar de outra moto que saía da Rua Flamengo. Ao tentar evitar a colisão frontal, ele invadiu a contramão, entrou em um terreno baldio, derrubou duas estacas que sustentavam um arame farpado e caiu de uma altura de aproximadamente dois metros. O acidente provocou uma fratura exposta no braço esquerdo e um corte profundo no braço direito.

O condutor da outra motocicleta, apontado como responsável pelo acidente, fugiu sem prestar socorro. Moradores da região ajudaram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após os primeiros atendimentos e diante da gravidade das lesões, Leandro foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco para exames complementares e possível cirurgia no braço.

A motocicleta da vítima foi retirada do local por populares antes da chegada da equipe do Samu. O caso não foi registrado pela Polícia Militar nem pelo Batalhão de Trânsito. A identidade do motociclista que provocou o acidente segue desconhecida.