23/08/2025
Motociclista fica em estado grave após colidir com cachorro na Avenida Ceará, em Rio Branco

José conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer 150, de cor vermelha e placa QLW-3C41, no sentido centro–bairro, quando o animal atravessou repentinamente a via

Um acidente ocorrido na madrugada deste sábado (23) deixou o motociclista José Mesquita Inácio, de 30 anos, em estado grave, após ele colidir com um cachorro enquanto trafegava pela Avenida Ceará, nas proximidades do Skatepark, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Motociclista fica em estado grave após colidir com cachorro na Avenida Ceará, em Rio Branco. Foto: ContilNet 

De acordo com testemunhas, José conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer 150, de cor vermelha e placa QLW-3C41, no sentido centro–bairro, quando o animal atravessou repentinamente a via. Sem conseguir desviar, o condutor atingiu o cachorro, perdeu o controle do veículo e bateu no meio-fio.

Com a queda, o motociclista sofreu múltiplas escoriações e um traumatismo cranioencefálico grave. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, enviando inicialmente uma equipe de suporte básico. Após os primeiros atendimentos, foi necessário o reforço de uma ambulância de suporte avançado. José foi intubado, estabilizado e encaminhado em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

José conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer 150, de cor vermelha e placa QLW-3C41, no sentido centro–bairro, quando o animal atravessou repentinamente a via. Foto: ContilNet

Policiais do Batalhão de Trânsito estiveram no local para organizar o tráfego e registrar a ocorrência.

