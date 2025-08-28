Motociclista fica gravemente ferida após ficar embaixo de caminhão

Uma mulher, de 34 anos, ficou gravemente ferida após se envolver em uma colisão com uma carreta. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (28/8), na Epia Sul, na altura do Park Way.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes de socorro chegaram no local, se depararam com a vítima embaixo do caminhão.

Após receber atendimento dos socorristas, a vítima foi estabilizada e transportada, com prioridade para o Hospital de Base.

De acordo com a corporação, ela estava consciente e orientada, mas apresentava graves lacerações na perna direita, com perda de tecido e exposição de parte óssea.

O condutor da carreta estava no local e não apresentava ferimentos. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local.