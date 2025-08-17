17/08/2025
Universo POP
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas

Motociclista morre após colidir contra poste na Via Chico Mendes, em Rio Branco

Acidente ocorreu na tarde deste domingo (17), em frente ao Instituto Federal do Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A motociclista Thacyana Lopes da Silva, de 23 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (17), na Via Chico Mendes, em frente ao Instituto Federal do Acre (IFAC), no bairro Areal, em Rio Branco.

Motociclista morre após colidir contra poste na Via Chico Mendes, em Rio Branco. Foto: ContilNet

Segundo informações de testemunhas, Thacyana conduzia uma motocicleta Yamaha YZF R15, de cor preta e placa SQT-2B51, no sentido bairro–centro. De acordo com testemunhas, ao tentar realizar uma curva à direita, ela perdeu o controle da moto, atingiu o meio-fio e, em seguida, colidiu contra um poste de iluminação.

O impacto provocou múltiplas fraturas nos braços e pernas da motociclista, além de traumatismo craniano grave.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e enviaram duas ambulâncias, uma de suporte básico e outra avançada. Os socorristas realizaram procedimentos de reanimação, incluindo massagem cardíaca e intubação, mas Thacyana não resistiu e teve o óbito constatado no local.

Acidente ocorreu na tarde deste domingo (17), em frente ao Instituto Federal do Acre. Foto: ContilNet

Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área até a conclusão da perícia. Após os trabalhos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A motocicleta foi retirada da via e entregue à família.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.