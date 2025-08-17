Motociclista morre após colidir contra poste na Via Chico Mendes, em Rio Branco

A motociclista Thacyana Lopes da Silva, de 23 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (17), na Via Chico Mendes, em frente ao Instituto Federal do Acre (IFAC), no bairro Areal, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Thacyana conduzia uma motocicleta Yamaha YZF R15, de cor preta e placa SQT-2B51, no sentido bairro–centro. De acordo com testemunhas, ao tentar realizar uma curva à direita, ela perdeu o controle da moto, atingiu o meio-fio e, em seguida, colidiu contra um poste de iluminação.

O impacto provocou múltiplas fraturas nos braços e pernas da motociclista, além de traumatismo craniano grave.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e enviaram duas ambulâncias, uma de suporte básico e outra avançada. Os socorristas realizaram procedimentos de reanimação, incluindo massagem cardíaca e intubação, mas Thacyana não resistiu e teve o óbito constatado no local.

Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área até a conclusão da perícia. Após os trabalhos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A motocicleta foi retirada da via e entregue à família.