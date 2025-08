Motociclista por aplicativo é vítima de latrocínio em Olinda

A Polícia Civil de Pernambuco está investigando o latrocínio de um motociclista por aplicativo, de 39 anos, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no sábado (2/8). Segundo informações iniciais, Toni Emerson da Silva teria reagido à tentativa de assalto.

Leia também

Os suspeitos teriam chegado em uma moto e anunciado o assalto quando Toni estava em seu carro e na porta de casa, no bairro de Alto da Conquista. O motorista teria tentado conter um dos assaltantes, mas acabou baleado no peito, morrendo no local.

Leia a reportagem completa no Diario de Pernambuco, parceiro do Metrópoles.