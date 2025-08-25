Motociclista sofre fratura exposta em acidente grave em ramal no interior do Acre

Um grave acidente de trânsito foi registrado no Ramal do Paraíso, em Sena Madureira, envolvendo uma motocicleta e um veículo Toyota Bandeirante. A colisão aconteceu neste domingo (24) e deixou um homem identificado como Rone Monteiro, de idade não informada, gravemente ferido.

De acordo com informações preliminares, o motociclista bateu de frente com o carro e sofreu uma fratura exposta na perna. Ele recebeu atendimento médico ainda no local e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes, mas deverá ser encaminhado para Rio Branco.

O referido ramal é de grande movimentação de veículos e seu curso é bastante perigoso, em decorrência de várias curvas sinuosas.