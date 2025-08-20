20/08/2025
Motoclube faz cortejo emocionante em despedida para jovem que morreu em acidente no Acre

A homenagem foi compartilhada nas redes sociais

O motoclube Só Foguete, do Acre, prestou a última homenagem à integrante Thacyana, que morreu no último domingo (17). Os membros do grupo acompanharam o trajeto até o cemitério em um cortejo de motocicletas.

Os membros do grupo acompanharam o trajeto até o cemitério em um cortejo de motocicletas/Foto: Reprodução

De acordo com um dos integrantes, a despedida seguiu a tradição do clube. “Infelizmente a integrante do nosso grupo, a Tassiane, chegou a óbito na tarde deste domingo. A gente decidiu fazer um cortejo para o último rolê dela, como temos o costume de fazer nessa tradição. Vamos acompanhar até o cemitério”, declarou.

Outro participante destacou o respeito à colega. “Máximo respeito, irmãos. Que Deus a tenha em um melhor lugar e que cada um a veja novamente após também partir daqui”, disse.

VEJA:

