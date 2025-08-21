21/08/2025
Motorista de BMW que capotou e matou jovem no DF está em estado grave

Flávio Sena conduzia o veículo com cinco jovens — uma delas, Maria Eduarda Pinheiro, 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local

O condutor da BMW 125I envolvido em um grave acidente na BR-020, na descida do Colorado no DF, está internado em estado grave no Hospital de Base. Flávio Sena conduzia o veículo no qual estavam cinco jovens — uma delas, Maria Eduarda Pinheiro, 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As investigações vão determinar se o condutor ingeriu ou não bebida alcoólica. O caso é apurado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte)/Foto: Redes sociais

O acidente foi na manhã desta quinta-feira (21/8), perto do Taquari. O Correio apurou que o grupo de jovens participou de um evento em uma lancha, no Lago Paranoá, das 18h de quarta-feira (20/8) até as 4h de quinta-feira (21/8). Uma testemunha que estava na lancha contou à reportagem que decidiu voltar para casa em outro carro. “Quando saí de lá, não estava todo mundo no carro do Flávio. Tinha só uma a duas pessoas com ele. Não sei como foi parar todo mundo no mesmo carro”, afirmou

Ela relata que não sabe para onde Flávio e as cinco mulheres iriam após a festa. “Estavam querendo comer algum lanche e discutiam se iam no MC Donald’s ou não, mas não sei ao certo”, contou.

O acidente

Os bombeiros foram acionados por volta das 9h30. A morte de Maria Eduarda foi atestada no local. Uma testemunha afirmou ao Correio que o veículo fazia ziguezague na pista. As investigações vão determinar se o condutor ingeriu ou não bebida alcoólica. O caso é apurado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

PUBLICIDADE
