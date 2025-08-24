24/08/2025
Universo POP
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro

Motorista de Porsche que atropelou mulheres é solto após pagar fiança

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
motorista-de-porsche-que-atropelou-mulheres-e-solto-apos-pagar-fianca

O motorista do Porsche 911 Carrera, que atropelou três mulheres no início da noite dessa sexta-feira (22/8) em um evento esportivo em Grão Pará, na Serra de SC, foi solto após pagar fiança de R$ 5 mil. Uma das vítimas, identificada como Patrícia Oening Foss, de 38 anos, morreu após o acidente.

Leia também

De acordo com o delegado Raphael Bittencourt Eghert Rampinelli, que atendeu o caso no plantão, o homem foi preso em flagrante delito pela prática do crime de homicídio culposo na condição do veículo automotor, e foi liberado após pagamento de fiança.

Leia a reportagem completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.