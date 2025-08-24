Motorista de Porsche que atropelou mulheres é solto após pagar fiança

O motorista do Porsche 911 Carrera, que atropelou três mulheres no início da noite dessa sexta-feira (22/8) em um evento esportivo em Grão Pará, na Serra de SC, foi solto após pagar fiança de R$ 5 mil. Uma das vítimas, identificada como Patrícia Oening Foss, de 38 anos, morreu após o acidente.

De acordo com o delegado Raphael Bittencourt Eghert Rampinelli, que atendeu o caso no plantão, o homem foi preso em flagrante delito pela prática do crime de homicídio culposo na condição do veículo automotor, e foi liberado após pagamento de fiança.

