Motorista morre e homem fica ferido após BMW cair em córrego no Itaim

Um homem de 37 anos morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito no início da madrugada desta sexta-feira (8/8) na região do Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. O motorista perdeu o controle do carro, da marca BMW, ultrapassou uma barreira de proteção, e caiu em um córrego do rio Pinheiros.

Acidente ocorreu em cruzamento da Av. Jornalista Roberto Marinho

Semáforo e placa de sinalização foram derrubados

Carro bateu em mureta e caiu em córrego

Bombeiros resgataram 2 pessoas presas nas ferragens

O acidente aconteceu por volta de 00h na Avenida Jornalista Roberto Marinho, na esquina com a Rua Miguel Sutil, no sentido da Marginal Pinheiros. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e do Corpo de Bombeiros, o homem que morreu dirigia o veículo.

Ele foi socorrido em parada cardiorrespiratória e levado para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu. Ele e o passageiro precisaram ser resgatados das ferragens.

A segunda vítima, também de 37 anos, foi levada ao Hospital Saboya, onde recebe atendimento médico.

No início da manhã desta sexta-feira, o carro ainda estava no córrego.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte acidental, choque e capotamento no 27° Distrito Policial (Dr Ignácio Francisco).