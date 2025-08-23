Motorista supostamente alcoolizado bate em poste e capota no Parque da Maternidade, em Rio Branco

Um motorista identificado apenas como Anderson, de 27 anos, perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra um poste de iluminação pública na manhã deste sábado (23), nas proximidades da Concha Acústica, no Parque da Maternidade, região central de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Anderson trafegava no sentido Centro–bairro em um HB20 de cor branca e placa QLW-8E00, quando perdeu o controle e capotou na pista.

Com o impacto, os airbags foram acionados e salvaram a vida do motorista. O carro capotou várias vezes, mas, por estar usando cinto de segurança, Anderson não sofreu fraturas nem lesões graves.

A Polícia Militar, o Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram no local. Como Anderson não ficou preso às ferragens, os bombeiros retornaram à base. Já os socorristas do Samu avaliaram a vítima, mas ele recusou encaminhamento para atendimento hospitalar. Familiares chegaram ao local e levaram o motorista antes da chegada do policiamento de trânsito.

De acordo com as forças de segurança, Anderson apresentava sinais de embriaguez, perceptíveis pelo odor etílico.

A guarnição responsável pelo registro do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) informou à reportagem que, possivelmente, o motorista não possuía habilitação para dirigir.