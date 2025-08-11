Motorola e UFAC inauguram laboratório de inovação com investimento de R$ 17,1 milhões na Amazônia

A Universidade Federal do Acre (Ufac) e a Motorola inauguraram nesta segunda-feira (11) o novo Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no campus da instituição, em Rio Branco. O espaço integra a expansão do projeto Web Academy, criado em 2022 para capacitar jovens da região Norte em desenvolvimento de sistemas web.

O investimento na infraestrutura e nos equipamentos do novo laboratório soma R$1,6 milhão, elevando para R$17,1 milhões o total aplicado pela Motorola em projetos de P&D na Ufac desde o início da parceria. As iniciativas já beneficiaram diretamente mais de 280 alunos da universidade e quase mil em toda a região amazônica.

A estrutura inaugurada conta com salas para aulas teóricas, ambientes colaborativos, estúdios de produção de conteúdo e um espaço dedicado a experimentos de experiência do usuário (UX). A metodologia do Web Academy une teoria e prática, com etapas que simulam o ambiente corporativo e permitem aos alunos desenvolver soluções aplicadas para demandas reais de órgãos públicos e empresas.

Segundo a reitoria da Ufac, as ações têm atraído parceiros como a Secretaria da Fazenda do Acre, a Polícia Civil e a Secretaria Extraordinária de Povos Indígenas (Sepi). Alguns estudantes que participaram do programa foram contratados por essas instituições ou abriram suas próprias startups.

O presidente da Motorola no Brasil, Rodrigo Vidigal, destacou que mais da metade da produção de celulares da empresa no país ocorre na Região Norte, e que a ampliação no Acre fortalece o compromisso com inovação e capacitação. “Essa parceria reforça nossa atuação em P&D e amplia as conexões entre universidade, setor público e indústria”, afirmou.

A Motorola atua em projetos de P&D no Brasil desde 1997 e já investiu cerca de US$560 milhões na área ao longo da última década.