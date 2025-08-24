24/08/2025
Motos com escapamento adulterado geram poluição sonora e podem ser apreendidas

A prática resulta em multa de R$ 195,23, cinco pontos na carteira e retenção do veículo até a regularização

Motos com escapamento adulterado chamam atenção pelo som alto, mas o que muitos não sabem é que a prática configura infração de trânsito. Além de incomodar a população, motoristas que fazem a modificação podem ser multados e ter o veículo apreendido.

Motos com escapamento adulterado geram poluição sonora e podem ser apreendidas. Foto: Reprodução

A alteração do equipamento aumenta a poluição sonora e altera a emissão de gases, já que o combustível passa sem filtragem adequada. A legislação prevê multa de R$ 195,23, cinco pontos na carteira e, em casos graves, retenção da moto até a regularização do escapamento.

No Ceará, cidades como Boa Viagem têm intensificado ações educativas para orientar motociclistas sobre os riscos da prática. O crescimento da frota e a popularidade de escapes barulhentos tornaram o problema frequente, motivando campanhas de conscientização.

Já em Fortaleza, agentes de trânsito são treinados para identificar irregularidades, seja em peças removidas propositalmente ou em escapes desgastados que produzem som excessivo.

