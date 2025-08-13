Motta fala em combater adultização, mas sem “censura” às redes

12 de agosto de 2025
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta terça-feira (12/8) ao Metrópoles que a Casa evitará qualquer tipo de “censura” no debate sobre a adultização de crianças nas redes sociais.

“Temos a condição de apresentar uma proposta legislativa moderna, coerente e que traga, realmente, para o país a segurança que as nossas crianças e os nossos adolescentes precisam. Combater a pedofilia, combater a adultização uma série de outros problemas que, infelizmente, hoje acontecem nas nossas redes sociais. Não queremos, repito, nenhum tipo de censura. Essa não é a nossa ideia”, declarou.

Mais cedo, o presidente da Câmara anunciou a convocação de uma comissão geral e a formação de um grupo de trabalho para criar uma proposta sobre o tema. Ele negou que o Congresso tenha demorado na análise da questão.

“Não vejo como demora. O tempo do Parlamento é o tempo do Parlamento. Às vezes, você tem matérias que são protocoladas aqui, que andam rapidamente, outras demoram um pouco mais. Mas, o que nós temos que ressaltar nesse momento é que o Parlamento está atento a esse tema. É uma demanda da sociedade e nós vamos atender, porque entendemos que essa pauta está alinhada com aquilo que o povo brasileiro espera de nós nesse momento”, disse.

O debate tomou as redes sociais e chegou à pauta da Câmara após uma denúncia do youtuber Felca contra o influenciador digital Hytalo Santos, a quem acusa de sexualizar crianças e adolescentes nas redes sociais.

Hytalo Santos é investigado pelo Ministério Público da Paraíba por suspeita de exploração de menores.

