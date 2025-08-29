Mourinho é demitido do Fenerbahçe após eliminação na Champions League

O português José Mourinho não é mais técnico do Fenerbahçe. O desligamento do treinador foi anunciado nesta sexta-feira (29/8) pelo tradicional clube turco.
A demissão de Mourinho foi motivada pela eliminação do Fenerbahçe na Uefa Champions League. A equipe caiu para o Benfica na última rodada dos playoffs de acesso à chave principal da competição.
José Mourinho estava no Fenerbahçe desde junho de 2024. O clube segue sem o treinador português e disputará a Uefa Europa League, segundo torneio de clubes mais importante no velho continente.
Confira a nota do Fenerbahçe:
“Nos despedimos de José Mourinho, que era o técnico do nosso time profissional de futebol A desde a temporada 2024-2025. Agradecemos a ele por seus esforços em prol da nossa equipe e lhe desejamos sucesso em sua carreira futura.”