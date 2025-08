Movimento de renovação: Globo se pronuncia sobre a demissão de Daniela Lima e outros profissionais

A GloboNews surpreendeu o público ao desligar, nesta segunda-feira (4/8), a jornalista Daniela Lima. A saída da apresentadora do Conexão GloboNews acontece poucos dias após outra movimentação importante na equipe do canal: a dispensa da comentarista Eliane Cantanhêde, que deixou a emissora após 15 anos de atuação.

Segundo apuração do site TV Pop, os profissionais do matinal foram avisados da mudança minutos antes do início da edição ao vivo. No ar, Camila Bomfim e Leilane Neubarth seguiram normalmente com a apresentação do programa, que já não exibiu a vinheta tradicional com as fotos das âncoras.

O que diz a Globo

Após a repercussão, a Globo confirmou oficialmente o desligamento de Daniela Lima e também de Mauro Paulino, analista político que atuava na emissora desde 2022. Em nota, o canal afirmou:

“Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo”.

Ainda de acordo com o TV Pop, o possível motivo da demissão estaria relacionado ao alinhamento editorial da casa. Daniela teria contrariado normas internas do canal, ao demonstrar, ao vivo, relações próximas com fontes do meio político e jurídico, especialmente com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O código de conduta da Globo reforça que jornalistas da emissora devem evitar demonstrar vínculos de amizade com suas fontes.

Fonte: TV Pop

Redigido por Contilnet.