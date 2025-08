Movimento liderado por Agir 36 e PMN lança manifesto por um “Novo Acre” em evento político

Na noite desta terça-feira (5), representantes dos partidos Agir 36 e PMN 33 realizaram um evento político em Rio Branco, onde foi lançado o manifesto “Um Novo Acre Começa Agora”. A reunião contou com apoiadores, lideranças políticas e comunitárias de diferentes regiões do estado.

Coordenador geral do movimento, o médico Dr. Luisinho apresentou uma proposta de aliança política com foco em industrialização sustentável, valorização do serviço público, educação técnica e superior de qualidade, além da modernização da gestão pública. Ele também se colocou como pré-candidato ao governo.

Durante a leitura do manifesto, o grupo afirmou que o Acre “não está condenado ao atraso” e que pretende promover uma mudança de sistema, e não apenas de nomes. O texto reforça o compromisso com a ética, a participação popular e o combate a práticas políticas ultrapassadas.

Além das propostas de governo, o manifesto também convoca a população a participar do projeto, destacando a união entre juventude, lideranças rurais e urbanas, e diferentes setores sociais.

O evento marcou o início de uma mobilização que, segundo os organizadores, deve percorrer outros municípios nas próximas semanas.