MPAC promove 2ª Corrida Solidária neste domingo em comemoração aos 62 anos da instituição

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Especialidades em Saúde (CES), realiza neste domingo, 3 de agosto, a segunda edição da Corrida Solidária em celebração aos 62 anos de fundação da instituição.

O evento esportivo, que também tem caráter solidário e de promoção à saúde, terá como ponto de encontro o prédio-sede do MPAC, localizado no Centro de Rio Branco. A concentração dos participantes está marcada para as 4h da manhã, com largada prevista para as 5h.

Com um percurso total de 21 km, a corrida terá trajeto pela Avenida Ceará, passando pela Rua Rui Barbosa, 4ª Ponte e Avenida Chico Mendes, finalizando novamente no ponto de partida. Em diversos pontos de referência ao longo do caminho, serão instaladas placas de sinalização e pontos de hidratação para garantir o suporte necessário aos atletas.

Além do desafio esportivo, a programação contará com um café compartilhado e o encerramento oficial da atividade, reforçando o caráter comunitário e integrador da ação.

A Corrida Solidária faz parte da agenda comemorativa do MPAC, valorizando o bem-estar e a qualidade de vida por meio do esporte, além de incentivar a solidariedade e o engajamento social.