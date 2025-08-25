MPF cobra resposta sobre desaparecimento do acervo histórico de Chico Mendes no Acre

25/08/2025
Acervo histórico inclui documentos e materiais que retratam a luta ambiental e social no Acre

O Ministério Público Federal (MPF) encaminhou uma representação ao Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) pedindo providências quanto ao desaparecimento do acervo cultural de Chico Mendes. A coleção, composta por documentos e materiais ligados à trajetória do líder seringueiro e ambientalista, está sem paradeiro desde 2019.

De acordo com o MPF, o material estava sob responsabilidade da Biblioteca da Floresta, em Rio Branco, e sumiu após o fechamento do espaço para reformas naquele ano. Três anos depois, em 2022, um incêndio atingiu parte do prédio, agravando as preocupações sobre a preservação do patrimônio.

A representação destaca que a ausência de informações sobre a localização e o estado do acervo representa uma “grave perda para a memória coletiva”, além de causar “dano e prejuízo concreto à coletividade”. Para o órgão, os itens têm valor histórico inestimável para a identidade cultural e a memória do Acre.

O pedido foi assinado pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão, Lucas Costa Almeida Dias, e agora será analisado pelo MPAC, que poderá adotar medidas para tentar recuperar e assegurar a preservação do acervo.

