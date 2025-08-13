13 de agosto de 2025
Mudança no time: Bocalom troca cargo de Wellington Divino e deixa Benício Dias fora da gestão

Além disso outras nomeações, gratificações e exonerações aconteceram na prefeitura da capital

A Prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (13) algumas exonerações, nomeações e concessões de gratificações em diferentes órgãos municipais.

A prefeitura publicou nova leva de nomeações e exonerações/Foto: ContilNet

Entre as mudanças, o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Wellington Divino Chaves de Souza, foi exonerado do cargo e, no mesmo dia, nomeado para assumir a função de diretor de Gestão da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), substituindo Francisco José Benício Dias, também exonerado, mas dessa vez sem receber nova nomeação. 

Na Empresa Municipal de Urbanização (Emurb),houveram também nomeações para cargos em comissão, com referências CEC-5 e CEC-1 nas remunerações.

O Diário Oficial trouxe ainda designações de gestores e fiscais para acompanhamento e execução de contratos na Secretaria Municipal de Educação (Seme) e na SASDH, para atuarem com licitações e fiscalização de fornecimento de materiais e serviços.

Confira o trecho do Diário Oficial:

exoneração prefeitura

