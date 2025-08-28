Mudanças climáticas podem levar 5,9 milhões de crianças e jovens à pobreza na América Latina, diz ONU

Relatório divulgado nesta semana pela Comissão Econômica da Organização das Nações Unidas (ONU) para a América Latina e o Caribe (Cepal) e pela Unicef revelou que as mudanças climáticas podem empurrar 5,9 milhões de crianças, adolescentes e jovens da região para a pobreza até 2030.

O estudo analisou 18 países, incluindo o Brasil, e alertou que a situação pode se agravar caso não sejam tomadas medidas urgentes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Se nada for feito, o número pode triplicar e atingir 17,9 milhões de jovens, todos com menos de 25 anos. O relatório também apontou que a falta de financiamento climático e a ausência de políticas de adaptação aumentam a vulnerabilidade dessa população.

O Nordeste do Brasil aparece como uma das áreas mais críticas do continente, ao lado do Cone Sul e do “corredor seco” da América Central. Essas regiões estão mais expostas aos efeitos da seca, enchentes e outros fenômenos extremos que afetam diretamente a vida das famílias e a segurança alimentar.

Segundo dados oficiais, a América Latina e o Caribe são responsáveis por cerca de 8% das emissões globais de gases do efeito estufa, mas estão entre as regiões mais vulneráveis aos efeitos do aquecimento global.