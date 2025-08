“Mudou minha trajetória”: Júnior Marques relembra apoio de Gusttavo Lima

Natural de Imperatriz, no Maranhão, o cantor e compositor Júnior Marques vem conquistando espaço no cenário sertanejo nacional. Um dos marcos de sua carreira é o hit “Eu Tô Indo Aí”, parceria com Gusttavo Lima que ultrapassou recentemente 50 milhões de visualizações no YouTube. Agora, o artista aposta em um novo projeto: o DVD “Sofrendo em Alto Nível”, que reúne regravações de clássicos sertanejos e a inédita “Tô Morrendo de Saudade”.

Em entrevista ao portal Leo Dias, o músico relembra como a conexão com o embaixador transformou sua trajetória na música. “Um verdadeiro sonho realizado. A gente gravou juntos e desde o início foi uma conexão muito especial. Sempre fui fã do Gusttavo (Lima), ele é uma das minhas grandes referências na música sertaneja, tanto pelo talento quanto pela visão de carreira que ele tem”, destaca.

O maranhense relembra com carinho do primeiro contato com o marido da modelo e influenciadora Andressa Suita, considerado o principal nome do sertanejo no Brasil. “Nossa história começou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Eu tinha acabado de gravar meu primeiro DVD em Goiânia, ainda durante a pandemia, e um tempo depois recebi um vídeo do Gusttavo assistindo meu projeto. Eu fiquei sem palavras. Saber que um artista do tamanho dele estava ouvindo o meu trabalho foi emocionante demais”, confessa.

“Logo em seguida, ele pediu para entrarem em contato comigo e me convidou para participar de uma das maiores lives que ele já fez, ao lado do Leonardo. A partir dali, nossa relação foi se fortalecendo, e isso abriu muitas portas na minha vida. Sou muito grato por tudo que ele fez por mim e pela generosidade que teve em me estender a mão quando eu ainda estava dando meus primeiros passos. Foi um encontro que mudou minha trajetória e que vou levar comigo para sempre”, completa o cantor.

Questionado sobre como é Gusttavo Lima nos bastidores, ele entrega: “É simplesmente fora da curva. Além de ser um artista gigante, ele é um ser humano incrível — simples, generoso e muito apaixonado pelo que faz. Mesmo nos momentos de descanso, ele está sempre ligado na música, ouvindo novidades, pensando em projetos, em como entregar sempre o melhor para o público. Ele respira isso o tempo todo, e é por isso que merece cada conquista que tem”, diz.

“Estar perto dele é aprender o tempo todo, mas também é se divertir demais. As resenhas com ele são impagáveis! Sempre rola muita música, muita moda de viola, e claro… muita zoeira também. Teve uma época que a gente ficava inventando apelidos um para a turma — cada um mais aleatório que o outro — e era gargalhada garantida. Era aquele clima leve, de amigos mesmo, e isso mostra como ele sabe valorizar quem está ao lado dele. É um cara que me surpreendeu muito como pessoa, e por isso tenho uma admiração ainda maior hoje”, emenda o sertanejo.

“Sensação de missão cumprida”

Os mais de 50 milhões de visualizações que “Eu Tô Indo Aí” alcançou, fizeram os olhos do artista maranhense brilharem ainda mais. “É surreal ver tudo isso acontecendo! Sinceramente, cada número representa uma emoção vivida por alguém em algum canto do País. É incrível chegar nos shows e ver a galera cantando — tem hora que eu paro e penso: caramba, isso tá mesmo acontecendo?. Essa música marcou um antes e depois na minha carreira. Ver ela ganhando vida nas vozes do público, nas redes, nos palcos (…) é uma sensação de missão cumprida e, ao mesmo tempo, de que ainda tem muito mais por vir. Só tenho gratidão por tudo que ela tem me proporcionado”, comemora.

Júnior Marques perdeu a mãe aos três aos de idade, e encontrou na igreja, onde cantava no coral, o incentivo para desenvolver sua paixão pela música. Aos 18 anos, já se apresentava em barzinhos, aprimorando seu talento.

Ele conta que sempre teve o apoio da família para seguir seu sonho. “Eles sempre torceram e acreditaram em mim, mesmo quando tudo ainda era só um sonho distante. Ver as coisas acontecendo hoje é uma realização não só minha, mas deles também. Meu pai e minha avó foram os grandes pilares da minha vida — foram eles que seguraram a barra comigo e me deram todo o apoio para seguir em frente. Sempre me incentivaram a correr atrás do que eu acreditava, mesmo quando o caminho parecia difícil”, conta.

“Perdi minha mãe muito cedo, mas o amor e o suporte da minha avó e do meu pai preencheram esse espaço com muita força e carinho. Eles foram minha base. E, claro, também tenho alguns amigos que sempre estiveram comigo — são poucos, mas são os verdadeiros, aqueles que vibram com cada conquista. Ter gente assim por perto faz toda a diferença nessa caminhada”, acrescenta o artista.

DVD “Sofrendo em Alto Nível”

O DVD “Sofrendo em Alto Nível” vem consolidando como um marco na carreira de Júnior Marques. Para o músico, é um projeto muito especial. “É um ‘label’ que criei com o objetivo de levar ao público um repertório que mistura grandes regravações com algumas faixas inéditas — tudo com aquela pegada do sertanejo sofrido, que a galera ama. A primeira edição foi gravada com muito carinho e teve uma recepção incrível. O público abraçou de verdade!”, fala.

Uma das músicas inéditas desse projeto, ‘Tô Morrendo de Saudade’, já está tocando bastante e crescendo cada vez mais nas plataformas digitais. “No Tocantins, por exemplo, ela está entre as mais tocadas, e isso me deixa muito feliz. Ver uma canção nova ganhando espaço assim, de forma orgânica, é gratificante demais. E o melhor é que o sucesso do primeiro volume foi tão grande que a gente já gravou o ‘Sofrendo em Alto Nível 2’. Vem mais por aí, e estou animado com o que ainda está por vir”, ressalta.

“Sigo firme, sempre com Deus na frente”

Por fim, o artista maranhense confessa seu maior sonho. “Tenho muitos ainda para realizar, e sigo firme, sempre com Deus na frente, trabalhando dia após dia para conquistar cada um deles. Um dos meus maiores desejos é ver o público cantando bem alto, de coração, pelo menos metade do meu repertório nos shows. Imagina isso? Seria uma emoção que não dá nem para descrever! Mas eu acredito muito que, com fé e trabalho, a gente chega lá”, salienta.

“E já posso deixar um spoiler aqui: vem música nova por aí! Muito em breve, vamos lançar as faixas inéditas do Sofrendo em Alto Nível 2, e posso garantir que o material está incrível. A galera que gosta de um sertanejo com emoção e verdade vai se identificar demais. Então, fiquem ligados, porque tem coisa boa chegando!”, conclui.