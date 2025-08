Mulher acusada de matar o próprio irmão com 30 facadas tem audiência marcada pela Justiça

A Justiça do Acre agendou para o dia 9 de setembro a audiência de instrução e julgamento de Camila Arruda Braz, acusada de assassinar o irmão, Ramon Arruda Braz, de 41 anos, com pelo menos 30 facadas.

O caso será analisado pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, no plenário do Fórum Criminal.

Antes do interrogatório da ré, o juiz responsável ouvirá seis testemunhas, incluindo os dois policiais militares que prenderam Camila em flagrante logo após o crime.

Camila responde por homicídio qualificado, sob a acusação de ter agido de forma que impediu a defesa da vítima.

A denúncia do MP aponta que o assassinato foi cometido mediante traição, emboscada ou dissimulação. Segundo o órgão, Camila teria escondido sua real intenção, surpreendendo o irmão e impedindo qualquer forma de defesa. A decisão foi assinada pelo juiz Fábio Alexandre Costa de Farias, que estabeleceu prazo de 30 dias para agendar a audiência de instrução e dez dias para que a acusada apresente resposta por meio da defesa.

O processo tramita em segredo de justiça. Até o momento, a reportagem não conseguiu contato com a defesa de Camila. O juiz também solicitou ao Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) o prontuário médico da mulher, que possui laudo de transtorno de bipolaridade e já havia sido internada para tratamento, mas estaria sem acompanhamento médico e sem fazer uso de medicamentos antes do crime.