mulher-cai-de-altura-de-5-metros-durante-rapel-em-cascata-de-sc

Uma mulher caiu de uma altura de cinco metros enquanto fazia rapel na Cascata Paraíso, em Campo Alegre, na tarde de quinta-feira (14-8). A vítima foi localizada em uma região de difícil acesso, por isso os bombeiros militares precisaram do auxílio do Arcanjo 03 para chegar até o local. Ela foi resgatada com ferimentos, fratura e dores pelo corpo.

Leia também

Como aconteceu queda em rapel

Um grupo fazia rapel no paredão da cascata, conhecida como um cartão postal do centro da cidade, quando o acidente aconteceu. Uma testemunha contou ao Corpo de Bombeiros Militar que o cabo de rapel era curto para chegar até a base pretendida. A vítima não teria percebido essa situação e passou reto pelo equipamento, o que ocasionou a queda de uma altura de cerca de cinco metros.

Leia a matéria completa em NSC Total, parceiro do Metrópoles.