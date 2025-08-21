Mulher de 28 anos esfaqueia a própria mãe e diz: “Hoje você vai conhecer Jesus”

Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante após esfaquear e aplicar choques na própria mãe, de 47 anos, na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O crime aconteceu na quarta-feira (20) e a vítima, apesar da gravidade dos ferimentos, sobreviveu.

Detalhes do ataque

Segundo relato da mãe, ela lavava roupas quando foi surpreendida pela filha, que utilizou um aparelho de choque em seus braços e costas. Ao cair no chão, recebeu uma facada no peito e ouviu da agressora a frase:

“Hoje você vai conhecer Jesus.”

A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Cassems, onde recebeu atendimento médico.

Prisão da filha

A agressora foi detida em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde responderá por tentativa de feminicídio e violência doméstica.

De acordo com a vítima, a filha faz uso de medicamentos controlados, o que pode ter influência no episódio. As autoridades seguem investigando para esclarecer a motivação do crime.

Fonte: Polícia Civil de Mato Grosso do Sul | Redigido por ContilNet Notícias