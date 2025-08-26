Mulher de 31 anos apanha, desmaia em colchão e é queimada ainda viva

A Polícia Civil de Rio Verde (GO), município do Entorno do Distrito Federal, prendeu, na última sexta-feira (22/8), um homem acusado de matar Monara Pires Gouveia de Moraes, de 31 anos. O crime ocorreu em 7 de julho, e as investigações foram conduzidas pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).

De acordo com a apuração, o suspeito agrediu Monara com golpes na cabeça, provocando traumatismo cranioencefálico. Em seguida, incendiou o colchão onde a vítima caiu desacordada.

Exames periciais confirmaram que a mulher ainda estava viva no momento em que foi queimada.

Histórico de agressões

O inquérito aponta que o acusado, que não teve a identidade revelada, já havia agredido Monara em outras ocasiões. Ele também a ameaçou de morte com uma faca e chegou a atear fogo na casa onde ela morava.

O corpo foi encontrado parcialmente carbonizado, nos fundos de um lote no bairro Popular, em meio a uma estrutura de madeira.

Feminicídio

O homem deve responder por feminicídio, crime cuja pena pode chegar a 40 anos de prisão.

📌 Fonte: Polícia Civil de Goiás (PCGO)

✍️ Redigido por ContilNet Notícias