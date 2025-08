Mulher é baleada na cabeça durante bebedeira e deixada em hospital no interior do Acre

Uma mulher de 28 anos, identificada pelas iniciais E.B.M., foi baleada na cabeça na noite de sábado (2) e deixada no Pronto-Socorro do Hospital Regional de Brasiléia por um homem que se apresentou como vizinho. O caso aconteceu no km 13 da BR-317, sentido Assis Brasil, e foi registrado pela Polícia Militar.

De acordo com informações da PM, a vítima apresentava sinais de embriaguez e não conseguiu relatar com clareza como foi atingida. Ela teria apenas mencionado que estava consumindo bebida alcoólica com outras pessoas na região onde ocorreu o crime.

Segundo a equipe médica, o projétil atingiu a parte superior da testa e saiu próximo ao nariz. Apesar da gravidade do ferimento, a mulher sobreviveu.

O homem que a levou até o hospital estava em uma caminhonete e deixou o local logo após deixá-la na unidade, sem fornecer mais informações às autoridades.

A guarnição tentou colher detalhes da vítima, mas, devido ao seu estado de embriaguez, não foi possível obter dados relevantes sobre a autoria ou dinâmica do disparo.

A Polícia Civil vai investigar o caso para identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias. Até o momento, não há testemunhas nem suspeitos confirmados.