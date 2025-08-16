Mulher é morta com tiro no rosto dentro de casa no Recife

0
Uma mulher foi assassinada dentro de casa, na Rua Luiz Corrêa, em Água Fria, na zona norte do Recife nessa sexta-feira (15/8).
O suspeito de cometer o feminicídio, ex-companheiro da vítima, acabou sendo preso em flagrante. O crime foi confirmado neste sábado (16/8), por meio de nota divulgada pela Polícia Civil.
Confira mais informações no Diario de Pernambuco, parceiro do Metrópoles.