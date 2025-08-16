Mulher é morta com tiro no rosto dentro de casa no Recife

Uma mulher foi assassinada dentro de casa, na Rua Luiz Corrêa, em Água Fria, na zona norte do Recife nessa sexta-feira (15/8).

O suspeito de cometer o feminicídio, ex-companheiro da vítima, acabou sendo preso em flagrante. O crime foi confirmado neste sábado (16/8), por meio de nota divulgada pela Polícia Civil.

