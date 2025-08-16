Mulher é pedida em casamento no palco durante show de Lucas Lucco no Festival do Açaí; confira

No auge do Festival do Açaí, na cidade de Feijó, o palco principal se transformou em cenário de um dos momentos mais românticos da noite. Durante o show do cantor Lucas Lucco, Anderson Henrique surpreendeu sua companheira, Joyce Kallynny, ao pedi-la em casamento na frente de milhares de pessoas.

Anderson estava bem confortável no palco, onde fez uma declaração que tocou a todos. “Esse anel é bem baratinho, comprei ali. Mas nenhum diamante brilha mais que essa mulher”, disse, enquanto o público aplaudia e gritava, celebrando o gesto espontâneo.

O próprio cantor Lucas Lucco fez questão de parar o show para parabenizar o casal. “É uma aula!”, disse o artista.

Com o público e o cantor como testemunhas, Joyce, surpresa e emocionada, aceitou o pedido. O que era uma celebração cultural se tornou um capítulo inesquecível na história de amor do casal, transformando a noite em uma memória marcante para todos os presentes.