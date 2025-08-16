16/08/2025
Universo POP
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento

Mulher é pedida em casamento no palco durante show de Lucas Lucco no Festival do Açaí; confira

Anderson Henrique pediu a mão de Joyce Kallynny no palco principal, tornando a noite de música e cultura inesquecível para o casal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

No auge do Festival do Açaí, na cidade de Feijó, o palco principal se transformou em cenário de um dos momentos mais românticos da noite. Durante o show do cantor Lucas Lucco, Anderson Henrique surpreendeu sua companheira, Joyce Kallynny, ao pedi-la em casamento na frente de milhares de pessoas.

Anderson estava bem confortável no palco, onde fez uma declaração que tocou a todos. “Esse anel é bem baratinho, comprei ali. Mas nenhum diamante brilha mais que essa mulher”, disse, enquanto o público aplaudia e gritava, celebrando o gesto espontâneo.

Anderson Henrique pediu a mão de Joyce Kallynny no palco principal, tornando a noite de música e cultura inesquecível para o casal

O próprio cantor Lucas Lucco fez questão de parar o show para parabenizar o casal. “É uma aula!”, disse o artista.

Com o público e o cantor como testemunhas, Joyce, surpresa e emocionada, aceitou o pedido. O que era uma celebração cultural se tornou um capítulo inesquecível na história de amor do casal, transformando a noite em uma memória marcante para todos os presentes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.