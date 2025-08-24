Mulher é presa após se passar por juíza, promotora e chefe da Interpol

A tentativa de se passar por diferentes autoridades do sistema de Justiça terminou com a prisão de uma mulher em Mossoró (RN), na última quarta-feira (20/3). Usando documentos falsos, ela dizia ocupar cargos que iam de promotora a chefe da Interpol.

A mulher foi identificada como Célia Soares de Brito e afirmava ocupar cargos que iam de desembargadora e promotora a juíza militar, advogada, chefe da Interpol e até “guardiã da democracia mundial”.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Célia viajava em um carro de aplicativo acompanhada da mãe e da filha. Ela disse ao motorista que iria assumir um cargo na prefeitura de Mossoró, mas entrou em contradição ao apresentar versões diferentes sobre sua identidade.

