Mulher é presa em flagrante após tentar matar ex-marido cinco vezes

Uma mulher, de 49 anos, foi presa em flagrante na noite de terça-feira (26), após tentar matar o ex-marido cinco vezes. Policiais militares encontraram a suspeita a pé e portando uma arma próximo ao local de trabalho da vítima, de 51 anos, na Avenida Juruce, em Moema, zona sul de São Paulo.

Segundo os agentes, já há quatro boletins abertos contra a ex-esposa. Em depoimento, Gilberto confirmou que a agressora já o esfaqueou, jogou água quente e já tinha disparado contra ele outras vezes. O casal estava junto há quase 30 anos e possui dois filhos. De acordo com o ex-marido, a mulher não aceita o fim do relacionamento e está há um tempo ameaçando-o.

Após receber as características da suposta criminosa, a equipe da Força Tática iniciou as diligências. Os policiais abordaram a suspeita e localizaram um revólver calibre 38 e uma bolsa com diversos cartuchos. Questionada sobre as munições, ela disse que tinha achado a bolsa próxima de um jardim na via, e teria pegado sem olhar o que estava dentro.

A indiciada foi detida e encaminhada à delegacia. O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo, ameaça e localização/apreensão no 27° DP (Dr Ignácio Francisco).

Novas ameaças após ser liberada

Na quarta-feira (27), após ser presa,a suspeita passou por audiência de custódia e foi liberada. No entanto, logo em seguida, voltou à casa do homem para tentar matá-lo novamente.

No momento, a mulher está foragida. Gilberto está assustado e diz que não sabe mais o que fazer.