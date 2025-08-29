Mulher é presa em flagrante após tentar matar ex-marido cinco vezes

Depois de audiência de custódia, a suspeita foi liberada e voltou a tentar assassinar o marido no dia seguinte; ela está foragida

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma mulher, de 49 anos, foi presa em flagrante na noite de terça-feira (26), após tentar matar o ex-marido cinco vezes. Policiais militares encontraram a suspeita a pé e portando uma arma próximo ao local de trabalho da vítima, de 51 anos, na Avenida Juruce, em Moema, zona sul de São Paulo.

Mulher é presa em flagrante após tentar matar ex-marido cinco vezes. Foto: Reprodução

Segundo os agentes, já há quatro boletins abertos contra a ex-esposa. Em depoimento, Gilberto confirmou que a agressora já o esfaqueou, jogou água quente e já tinha disparado contra ele outras vezes. O casal estava junto há quase 30 anos e possui dois filhos. De acordo com o ex-marido, a mulher não aceita o fim do relacionamento e está há um tempo ameaçando-o.

Após receber as características da suposta criminosa, a equipe da Força Tática iniciou as diligências. Os policiais abordaram a suspeita e localizaram um revólver calibre 38 e uma bolsa com diversos cartuchos. Questionada sobre as munições, ela disse que tinha achado a bolsa próxima de um jardim na via, e teria pegado sem olhar o que estava dentro.

A indiciada foi detida e encaminhada à delegacia. O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo, ameaça e localização/apreensão no 27° DP (Dr Ignácio Francisco).

Novas ameaças após ser liberada

Na quarta-feira (27), após ser presa,a suspeita passou por audiência de custódia e foi liberada. No entanto, logo em seguida, voltou à casa do homem para tentar matá-lo novamente.

No momento, a mulher está foragida. Gilberto está assustado e diz que não sabe mais o que fazer.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.