Mulher é presa por tentar matar coveiro em cemitério na Bahia

0
A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Belmonte, no sul do estado, prendeu na terça-feira (26/8) uma mulher suspeita da tentativa de homicídio contra o próprio companheiro.
Leia também
-
Casas Bahia: Saul Klein cede DNA à Justiça em briga por herança do pai
-
Homem é preso por matar morador de rua a pauladas e facadas na Bahia
-
Vizinhos são encontrados mortos com sinais de violência na Bahia
-
Capela desaba na Bahia e apenas parede com imagem de Cristo resiste
A vítima, de 41 anos, que trabalha como coveiro no cemitério municipal, procurou a delegacia com um grave ferimento na cabeça, causado por um golpe de facão que teria sido desferido pela suspeita.
Leia a matéria completa em Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.