Mulher é presa por tentar matar coveiro em cemitério na Bahia

A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Belmonte, no sul do estado, prendeu na terça-feira (26/8) uma mulher suspeita da tentativa de homicídio contra o próprio companheiro.

A vítima, de 41 anos, que trabalha como coveiro no cemitério municipal, procurou a delegacia com um grave ferimento na cabeça, causado por um golpe de facão que teria sido desferido pela suspeita.

