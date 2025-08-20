20/08/2025
Universo POP
The voice Brasil 2025: Disney+ e SBT anunciam Tiago Leifert e novos técnicos
Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente com Porsche
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia
Jornalista Márcia Dantas relata decepção ao conhecer Xuxa
Neta de Lula defende Janja e diz que “machismo é o grande x da questão”
Vaza suposto áudio de Amanda Kimberlly após treta com Bruna Biancardi
Vestido da discórdia e pânico: casamento de Eduardo Costa é alvo de polêmicas
Bia Miranda e gato preto sofrem acidente de carro em SP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Mulher é presa suspeita dde matar o próprio marido a facadas no interior do Acre; veja detalhes

Segundo as investigações, a mulher desferiu um golpe de faca de mesa contra o marido

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, na manhã desta quarta-feira (20), F.B.S., suspeita de assassinar o próprio marido, E.G.J., de 32 anos, no dia 27 de julho deste ano, na residência do casal em Plácido de Castro.

A mulher foi presa acusada de matar o próprio esposo/Foto: Reprodução

Segundo as investigações, a mulher desferiu um golpe de faca de mesa contra o marido, atingindo-o no abdômen. A vítima ainda tentou correr para pedir ajuda, mas caiu em frente à residência e não resistiu aos ferimentos.

A suspeita possui histórico criminal, com registros por tráfico de drogas, lesão corporal grave e tentativa de homicídio. A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Comarca de Plácido de Castro e cumprida pelos agentes da Polícia Civil.

O delegado responsável pelo caso, Leandro Lucas, afirmou que a prisão foi necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei. “A investigação demonstrou indícios suficientes da autoria e materialidade do crime, justificando a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal”, disse.

A suspeita foi conduzida à delegacia local, onde foram realizados os procedimentos legais. O inquérito policial segue em andamento, com diligências para esclarecer todos os detalhes do homicídio.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.