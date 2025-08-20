Mulher é presa suspeita dde matar o próprio marido a facadas no interior do Acre; veja detalhes

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, na manhã desta quarta-feira (20), F.B.S., suspeita de assassinar o próprio marido, E.G.J., de 32 anos, no dia 27 de julho deste ano, na residência do casal em Plácido de Castro.

Segundo as investigações, a mulher desferiu um golpe de faca de mesa contra o marido, atingindo-o no abdômen. A vítima ainda tentou correr para pedir ajuda, mas caiu em frente à residência e não resistiu aos ferimentos.

A suspeita possui histórico criminal, com registros por tráfico de drogas, lesão corporal grave e tentativa de homicídio. A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Comarca de Plácido de Castro e cumprida pelos agentes da Polícia Civil.

O delegado responsável pelo caso, Leandro Lucas, afirmou que a prisão foi necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei. “A investigação demonstrou indícios suficientes da autoria e materialidade do crime, justificando a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal”, disse.

A suspeita foi conduzida à delegacia local, onde foram realizados os procedimentos legais. O inquérito policial segue em andamento, com diligências para esclarecer todos os detalhes do homicídio.