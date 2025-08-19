Mulher faz ataques homofóbicos contra vizinha no Acre e é condenada pela Justiça

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre manteve a condenação de uma mulher por injúria em Cruzeiro do Sul. A ré, que havia recorrido pedindo absolvição, continuará cumprindo a pena de prestação de serviços à comunidade e pagamento de 53 dias-multa.

De acordo com os autos, a mulher ofendeu a dignidade da vítima em razão da orientação sexual, em frente à residência da família, no momento em que câmeras de segurança eram instaladas no local. As agressões verbais levaram o pai da vítima a acionar a polícia para intervir.

No recurso, a defesa alegou falta de provas para a condenação e sustentou que a ré havia proferido apenas palavrões genéricos. No entanto, o relator do processo, desembargador Samoel Evangelista, destacou que o depoimento da vítima foi firme e coerente desde o início das investigações, sendo confirmado por testemunhas e informantes, o que comprovou a autoria das expressões de cunho homofóbico.

O colegiado decidiu de forma unânime pelo desprovimento da apelação. A decisão consta na edição nº 7.841 do Diário da Justiça, publicada nesta terça-feira (19).