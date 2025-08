Mulher fez parto de bebê na entrada da Expoacre no dia do seu aniversário: “Chegou a parar de respirar”

Um parto de emergência mobilizou visitantes e equipes de socorro na noite de quinta-feira (31), na entrada principal da Expoacre 2025, em Rio Branco. A cena inesperada aconteceu quando uma mulher entrou em trabalho de parto ao deixar o Parque de Exposições. Ela foi atendida por populares e, em seguida, por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, que prestam apoio diário no evento.

Entre os primeiros a prestar socorro estava Naymara Lima, que acompanhava o rodeio com a família em comemoração ao próprio aniversário. Ao sair do parque, ela relatou ter visto a gestante pedindo ajuda, sem que ninguém se aproximasse. “Eu tava com meu filho autista, indo pegar um Uber. Vi ela pedindo socorro, parei com outra mulher e colocamos ela deitada”, contou Naymara com exclusividade ao ContilNet.

Sem experiência anterior em partos, Naymara percebeu a gravidade da situação quando viu o bebê começando a nascer.

“Quando vi a cabeça do bebê coroando, pedi pra ela fazer força e peguei o neném, que nasceu roxo. Ele parou de respirar e precisei fazer massagem até ele chorar”, relatou. Após os primeiros socorros improvisados, o choro do recém-nascido aliviou os presentes.

Ainda segundo Naymara, ela enrolou o bebê em uma blusa enquanto aguardava o resgate. A mãe e a criança foram encaminhadas em seguida por uma ambulância do Samu à maternidade. “Eu só consegui dormir depois que ela me mandou um áudio agradecendo e dizendo que estavam bem”, relatou.

De acordo com testemunhas, o parto ocorreu de forma rápida e foi acompanhado por dezenas de pessoas. As equipes de emergência improvisaram um espaço seguro até a chegada do transporte médico. O estado de saúde da mãe e do bebê ainda não foi oficialmente divulgado, mas ambos foram levados com vida ao hospital.