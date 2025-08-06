6 de agosto de 2025
Mulher fica ferida após colisão entre carro e moto em cruzamento de Rio Branco

Motociclista foi socorrida pelo Samu com traumatismo leve e levada ao pronto-socorro de Rio Branco

A motociclista Eliete Araújo da Silva ficou ferida após uma colisão entre um carro e uma moto na tarde desta quarta-feira (6), no cruzamento da Rua São Paulo com a Avenida Ceará, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Eliete seguia em uma motocicleta modelo Biz, de cor branca, no sentido Centro–bairro, quando foi surpreendida por uma caminhonete Hilux, de cor cinza. O motorista do veículo, que também trafegava no sentido Centro–bairro, colidiu com a moto sob o semáforo. Ainda não se sabe quem avançou a preferencial e causou o acidente. O condutor, que seguia para o cartório onde se casaria, permaneceu no local e prestou socorro à vítima.

Socorristas do Samu prestam os primeiros atendimentos à motociclista ferida no cruzamento/Foto: ContilNet

Com o impacto da batida, Eliete sofreu traumatismo cranioencefálico leve, fratura no punho esquerdo e escoriações pelo corpo. Ela também ficou desorientada após a colisão.

Cruzamento da Rua São Paulo com a Avenida Ceará foi isolado para a realização da perícia/Foto: ContilNet

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e, inicialmente, enviaram duas motolâncias ao local. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e estabilizaram a vítima até a chegada de uma ambulância de suporte avançado. Após o atendimento inicial, Eliete foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.

Colisão entre moto e caminhonete ocorreu sob o semáforo e deixou o trânsito lento na região/Foto: ContilNet

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) isolaram a área para o trabalho da perícia técnica. Após a remoção da motocicleta, o fluxo de veículos foi normalizado no local.

